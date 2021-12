Champions League, tutto quello che c’è da sapere sugli ottavi di finale: le squadre da evitare per Juve e Inter

I bianconeri nonostante il primo posto rischiano di incontrare una tra PSG, Atletico e Benfica mentre per l’Inter la situazione è ancora più difficile

Grande attesa per il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League che si svolgerà a Nyon il prossimo lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 12. A partecipare al sorteggio sono 16 squadre, con le teste di serie che andranno ad affrontare le squadre di seconda fascia. La Juventus risulta essere l’unica squadra italiana testa di serie, mentre l’Inter, essendo passata come seconda nel suo girone, farà parte della seconda fascia.

Squadre di prima fascia

Manchester City

Liverpool

Ajax

Real Madrid

Bayern Monaco

Manchester United

Lille

Juventus

Squadre di seconda fascia

PSG

Atletico

Inter

Benfica

Villareal

Salisburgo

Chelsea

Partendo dal presupposto che le squadre teste di serie affronteranno quelle di seconda fascia, ci sono comunque altri criteri ben precisi da seguire:

non possono affrontarsi squadre che si sono già sfidate nella fase a gironi;

non possono affrontarsi squadre della stessa nazione;

le squadre teste di serie giocheranno la gara di ritorno in casa.

Le gare di andata degli ottavi di finale di Champions League sono in programma tra 15/16 e 22/23 febbraio 2022, mentre quelle di ritorno si giocheranno l’8/9 e 15/16 marzo 2022. Da qui verranno fuori le 8 squadre che si affronteranno ai quarti. La Juventus grazie al primo posto nel girone conquistato all’ultima giornata del girone potrebbe affrontare una tra Salisburgo, Sporting e Villareal, ma nella lista bianconera ci sono anche PSG, Atletico Madrid e Benfica, che sulla carta sarebbero le squadre da evitare per Allegri e compagni. Situazione ben più difficile per l’Inter di Inzaghi che se la vedrà con una tra Manchester City, Liverpool, Ajax, Bayern Monaco, Manchester United e Lille.

Immagine di copertina: Ansa

Leggi anche: