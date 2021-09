L’impresa dello Sheriff che vince 2-1 contro il Real Madrid. L’Uefa: «Il più grande shock di sempre?» – Il video

Clamoroso risultato per la squadra moldava. Per la prima volta nella sua storia lo Sheriff riesce ad accedere alla fase a gironi della Champions League

Lo Sheriff vince a sorpresa il match al Bernabeu, in casa del Real Madrid e compie l’impresa. Dopo il successo all’esordio contro lo Shakhtar Donetsk, la squadra moldava ripete il successo anche contro la squadra di Ancelotti. Finisce 2 a 1 per lo Sheriff che così facendo si porta a 6 punti in classifica al comando del gruppo D. Questa è la prima volta nella sua storia che lo Sheriff riesce ad accedere alla fase a gironi della Champions League. Sul profilo social dell’Uefa Champions League, la reazione ironica al clamoroso risultato:

