Colpisce un afroamericano 18 volte con una torcia durante un fermo: il video che incastra un poliziotto in Usa

Un agente di polizia dello stato della Louisiana, negli Usa, che colpisce 18 volte con una torcia un automobilista nero. La scena è contenuta all’interno di un video rimasto segreto per due anni e ora diffuso dall’Associated Press. Il pestaggio risale a maggio 2019: Aaron Larry Bowman, questo il nome dell’afroamericano, dopo l’arresto ha riportato la rottura della mascella, di tre costole e di un polso e un taglio alla testa che ha richiesto sei punti. «Non resisto! Non resisto!», urla mentre viene pestato. L’incontro di Bowman con la polizia è avvenuto circa tre settimane dopo che gli agenti della stessa centrale hanno preso a pugni, stordito e trascinato un altro automobilista nero, Ronald Greene, prima che morisse in custodia. Allo stesso modo, il video della morte di Greene è rimasto nascosto prima che AP lo ottenesse e lo pubblicasse all’inizio di quest’anno. Lui ha intentato una causa civile contro la polizia.

