Le immagini e i video fake degli attentati all’aeroporto di Kabul

Gli attacchi terroristici all’aeroporto di Kabul del 26 agosto 2021 rivendicati dall’Isis, hanno dato il via alla diffusione di immagini e video non attinenti ai fatti. A differenza di altre riprese, confermate da personale locale a Kabul, vengono utilizzate scene riguardanti altri paesi del mondo o che sono avvenute a Kabul, ma in periodi differenti. Alcune delle riprese sono state condivise da personaggi noti come Rula Jebreal e Rita Katz.

Le vecchie foto

Circolano due foto attribuite agli attentati del 26 agosto 2021 all’aeroporto di Kabul.

Partiamo dalla prima:

L’immagine è tagliata, ma si riesce comunque a trovare una pubblicazione precedente in un articolo di AdnKronos del 23 agosto 2021.

Anche la seconda risulta tagliata ma questa porzione basta per cercare la sua versione completa.

La foto era stata pubblicata in un tweet dell’account ufficiale di 1TVNewsAF del 10 agosto 2015, diversi anni prima dell’attentato del 2021. Il luogo risulta essere Kabul.

Il video dell’esplosione notturna

A seguito degli attentati sono stati diffusi diversi video, ma uno in particolare risulta essere completamente decontestualizzato. Le immagini riprese sono in notturna e si sostiene che siano state riprese dall’Hotel Baron nei pressi del gate dove è avvenuta la strage:

BREAKING : Second explosion hit Baron Hotel near #Kabul airport where Americans were rescued last week. Reports saying now 30 killed in blasts

Come possiamo vedere dal post Facebook di Paul Wilbur, il video circolava già il 22 agosto 2021 e dunque giorni prima rispetto all’attentato di Kabul. Inoltre l’esplosione riguarderebbe Gaza e Israele:

BREAKING NEWS: Tonight Israel hit three targets in Gaza after Hamas attacked an outpost, crititcally injuring an Israeli soldier. Please continue to pray and things in the Middle East are unfolding ever so quickly and we could very well see an intense Fall season, especially with the US pulling out of Afghanastan and the others players swiftly moving in…last days???

C’era cascata anche Rita Katz, ma ha successivamente rimosso il tweet con il video sbagliato (qui la cache di Google, qui il salvataggio).

Il video dell’enorme esplosione

Il video di una enorme esplosione viene associata agli attentati dell’aeroporto di Kabul:

Il video risulta pubblicato in precedenza da un altro account, ma il fatto riguarda una esplosione in Kazakistan.

Il video dell’uomo aggredito a Kabul

La giornalista Rula Jebreal ha pubblicato un video ricollegandolo agli attentati del 26 agosto 2021:

Double blast- probably a suicide attack outside Kabul airport where 1000s of families…pleading to flee persecution. There have been warmings of terror plots by ISIS and an even earlier halt to evacuation efforts, plunging Afghanistan in deeper crisis

Gli attentati sono avvenuti il 26 agosto 2021, ma il video condiviso circolava già il 25 agosto 2021 e riguarda un’aggressione presso l’aeroporto di Kabul:

