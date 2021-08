Rilasciato il primo trailer di «Spencer», il film sulla vita di Lady D. E già la pellicola si annuncia un caso – Il video

Il cinema prova ancora a raccontare la complessità della Royal Family inglese, in particolare quella di Lady Diana, la principessa del popolo, com’era stata soprannominata dai britannici. Il 26 agosto è stato rilasciato il primo trailer di Spencer, il film che nei prossimi giorni verrà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Protagonista della pellicola sarà lei, la Bella di Twilight, Kristen Stewart. Biondissima e con quello sguardo malinconico che ha caratterizzato Lady D più che mai, è già icona. E qualcuno ha pure azzardato possa essere in odore di Oscar con una pellicola che si preannuncia un “caso”. La breve clip mostra alcune giornate del periodo natalizio a Sandgringham, quando Diana scelse di porre fine al suo matrimonio col principe Carlo. In sottofondo, una rivisitazione del brano Perfect day di Lou Reed. Il film è diretto da Pablo Larraín, il regista cileno che in precedenza aveva portato Natalie Portman alla nomination alla statuetta dorata come migliore attrice per il suo acclamato dramma Jackie, sulla vita di Jackie Kennedy dopo l’assassinio di suo marito.

Leggi anche: