Paralimpiadi, argento per Xenia Palazzo nei 200 misti. Bebe Vio raggiunge la finale del fioretto

Nella mattinata di sabato 28 agosto la spedizione italiana alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 si arricchisce di nuove medaglie. Anna Barbaro e la sua guida Charlotte Bonin hanno vinto la medaglia d’argento nel triathlon classe ptvi, mentre Veronica Yoko Plebani si aggiudica il bronzo nel triathlon classe pts2. Stefano Raimondi arriva sul terzo gradino del podio nei 100 stile libero categoria S10. Oro per l’ucraino Krypak che ha fatto registrare il record del mondo. Ed è sempre il nuoto, poco prima delle 12 ora italiana, a regalare la settima medaglia d’argento agli azzurri. Xenia Palazzo è salita sul secondo gradino del podio nei 200 misti di nuoto categoria Sm8.

A mezzogiorno, l’Italia si trova al decimo posto nel medagliere con quattro ori, sei argenti e sei bronzi. Il quarto giorno delle Paralimpiadi vede scendere in pedana la portabandiera azzurra Bebe Vio, che ha battuto la russa Vasileva in semifinale. Le due atlete si erano già affrontate nella fase a gironi, con una schiacciante vittoria per l’italiana. Con il punteggio di 15-4, Bebe Vio raggiunge la finale dove, affronterà la cinese Jingjing Zhou. Appuntamento alle 13, ora italiana. Niente da fare per Matteo Betti che, nella mattinata del 28 agosto, ha perso nella semifinale del fioretto maschile contro il cinese Sun.

Barbaro: «Lo sport mi ha aiutato a riprendere in mano la mia vita quando ho perso la vista»

Anna Barbero, nata in provincia di Reggio Calabria, ha 36 anni. Ha esordito in Nazionale nel 2016 e quella di Tokyo è la sua prima partecipazione paralimpica. Lo scorso anno, in Australia, ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di triathlon categoria ptvi. «Lo sport mi ha aiutato a riprendere in mano la mia vita quando ho perso la vista», afferma Barbero, che sceglie il triathlon perché «è una disciplina che si svolge all’aperto». La persona più importante per la sua carriera sportiva è il padre, «perché è lui che per la prima volta mi ha tolto dalla poltrona e mi ha portato in una piscina».

