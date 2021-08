Incendio a Milano, nel palazzo distrutto viveva anche il cantante Mahmood

La conferma arriva dalle parole dei soccorritori. Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo del 2019, è fra gli inquilini che vivevano nel palazzo Torre del Moro di Milano, la struttura di via Antonini travolta da un incendio nel pomeriggio di domenica. All’inizio la notizia arrivava solo dalle voci dei residenti: alcuni di loro avevano detto all’agenzia stampa Ansa che lo avevano visto spesso entrare nella struttura. La loro versione è stata poi confermata dai soccorritori. Il cantante sarebbe abitava al nono piano del palazzo, sarebbe stato in casa quando è scoppiato l’incendio e sarebbe stato tra i primi a lasciare la struttura.

I punti da chiarire sull’incendio di via Antonini sono ancora tanti. Prima di tutto sarà necessario capire le cause del rogo. Al momento sappiamo che è scoppiato nella parte superiore della struttura e che poi è arrivato fino ai piani più bassi. Bisogna poi accertare il motivo per cui l’incendio ha divorato la struttura in così poco tempo. Alcuni residenti hanno spiegato che sono bastati 30 minuti perché l’edificio fosse avvolto dalle fiamme. In tutto questo le procedure di emergenza hanno funzionato. Come ha spiegato il sindaco Beppe Sala tutte le famiglie che vivano nella Torre del Moro stanno bene. Nessuno dei residenti è stato ricoverato in ospedale.

Leggi anche: