Agenas, aumento nelle terapie intensive per 5 regioni. Peggiorano Sicilia, Sardegna e Calabria

Aumenta in cinque regioni il tasso di occupazione delle terapie intensive dei pazienti Covid. Secondo il rapporto quotidiano dell’Agenas, l’agenzia dei servizi sanitari regionali, il dato è in risalita in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sardegna e Sicilia. In particolare nelle due isole maggiori, l’occupazione dei posti letto dei pazienti gravi ha raggiunto il 13%, al di sopra della soglia d’allerta del 10%. Sono quattro invece le regioni che segnano un aumento dell’occupazione dei posti letto nei reparti Covid: Abruzzo, Calabria, Campania, Sicilia. In particolare la Calabria (+1%) arriva al 17% e la Sicilia (+2%) al 23%, entrambe oltre la soglia d’allerta del 15%.

