Sileri: «Rischiamo altri 30 mila morti, in autunno arriverà un’altra ondata»

«Abbiamo quasi 4 milioni di persone sopra i 50 anni non vaccinate. Arriverà un’altra ondata». Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ad Agorà dice che «in autunno è verosimile una recrudescenza, prevalentemente tra non vaccinati, e se resteranno questi i numeri è possibile che dovremo vedere nei prossimi mesi ancora la morte di altre migliaia di persone, forse anche 30.000, considerando i non vaccinati sopra i 50 anni». Per quanto riguarda la vaccinazione invece «c’è stato un rallentamento che è anche comprensibile durante le vacanze, ma ora è l’ultima chiamata. Bisogna vaccinare per proteggere la popolazione», ha sottolineato, perché «oltre al Covid c’è anche il non Covid. Stiamo accumulando prestazioni sanitarie da fare per altre patologie anche benigne ma che se non curate nel tempo portano a seri danni». Mentre «il Green pass – conclude Sileri – è un mezzo per proteggere e mettere in sicurezza la popolazione, ma una qualche estensione del suo utilizzo per incrementare le vaccinazioni, secondo me andrà fatta».

