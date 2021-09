Coronavirus, 6.503 nuovi contagi e tasso di positività in aumento: 2,1% (ieri 1,8%). Sono 69 i decessi

Il bollettino del 1° settembre

I nuovi casi di Coronavirus sono 6.503, più dei 5.498 registrati ieri. Il totale dei contagi, da quando è scoppiata la pandemia, è arrivato alla cifra 4.546.487: lo si apprende dal bollettino giornaliero della Protezione Civile e del Ministero. Nelle ultime 24 ore, sono morte 69 persone dopo aver contratto l’infezione. Il giorno precedente, il dato indicava 75 nuove vittime. Complessivamente, in Italia, le persone decedute a causa del Sars-CoV-2 sono state 129.290.

La situazione negli ospedali

Attualmente, sono 136.578 i soggetti con un’infezione al Covid in corso. Di questi, 4.231 sono ricoverati con sintomi (ieri erano 4.252). In rianimazione, invece, si trovano 540 pazienti (ieri erano 544). Nell’ultima giornata, è stato necessario il ricovero in terapia intensiva per 40 persone, mentre il giorno precedente i nuovi ingressi registrati sono stati 49.

Tamponi e tasso di positività

Il tasso di positività è salito dall’1,8% del 31 agosto al 2,1% del primo settembre. Il numero di tamponi analizzati nelle ultime 24 ore si attesta a 303.717, meno dei 307.643 test effettuati il giorno precedente. In totale, da febbraio 2020 ad oggi, i test eseguiti sono stati 84.339.436.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: