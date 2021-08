Coronavirus, 5.498 contagi in un giorno: il tasso di positività cala all’1,8% (ieri 3,9%). 75 i decessi

Il bollettino del 31 agosto

Nelle ultime 24 ore, sono morte 75 persone in Italia dopo aver contratto il Coronavirus, per un totale di 129.221 vittime da quando è scoppiata la pandemia. Ieri, i decessi erano stati 53. Stando ai dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute, il 31 agosto i nuovi casi ammontano a 5.498, più dei 4.257 contagi registrati il giorno precedente. Complessivamente, da febbraio 2020 ad oggi, le infezioni nel Paese sono state 4.539.991.

La situazione negli ospedali

Le persone con un’infezione in corso, in Italia, sono 137.925. La maggior parte di esse, 133.129, sono sottoposte a isolamento domiciliare. Si trovano ricoverati in terapia intensiva 544 pazienti (ieri erano 548), mentre i ricoverati con sintomi meno gravi ammontano a 4.252 (ieri erano 4.264). I nuovi ingressi in terapia intensiva sono stati 49, cifra in linea con i 50 del giorno precedente.

Tamponi e tasso di positività

Nell’ultima giornata, sono stati analizzati 307.643 tamponi, più dei 109.803 di ieri. Complessivamente, i test eseguiti da quando è iniziata l’emergenza sono 84.035.719. Oggi, 31 agosto, il tasso di positività si ferma all’1,8%, mentre il giorno precedente il parametro era salito al 3,9%.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

