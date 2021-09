Bassetti ai No vax: «Non convincerò più nessuno a vaccinarsi. Pillola rossa o pillola blu? Come in Matrix, a voi la scelta»

Matteo Bassetti getta la spugna. Dall’inizio dell’anno l’infettivolgo dell’ospedale San Martino di Genova, come altri colleghi, ha cercato quotidianamente di convincere gli italiani a vaccinarsi contro il Covid, ricevendo però innumerevoli insulti e minacce da parte dei No vax che lo hanno portato nei giorni scorsi a sporgere 70 denunce. «Variante Delta? ricoveri raddoppiati, ma i vaccini funzionano. E funzionano bene nel ridurre ricoveri e forme gravi in tutte le età. Questi sono i fatti. Mi sono prodigato e ho speso tante energie per tutti per far conoscere il valore dei vaccini. Ora basta», ha scritto Bassetti in un post su Instagram. Spiegando che come medico continuerà a mostrare i dati, «ma senza cercare di convincere e persuadere nessuno. Come sempre curerò tutti perché è mio dovere farlo con la stessa passione di sempre. Come nel film Matrix puoi scegliere pillola rossa o pillola blu. Basta saper scegliere. Vuoi la realtà e proteggerti oppure ciò che è più comodo sentire per vivere e rischiare? A voi la scelta. Io sto con la scienza e con i vaccini».

