Mondiali 2022, Italia-Bulgaria finisce 1-1. Mancini: «Un po’ imprecisi in zona gol, domenica dobbiamo vincere»

Finisce 1 a 1 il match che ha visto sfidarsi Italia e Bulgaria, partita del gruppo C della zona europea delle qualificazioni mondiali, giocata allo stadio Franchi di Firenze. Per gli azzurri di Roberto Mancini si tratta del 35esimo risultato utile consecutivo, e quindi è una sorta di primato che l’Italia condivide con Spagna e Brasile. Ma dal ct arriva una piccola nota di disappunto sullo stile di gioco dei suoi ragazzi: «Ci è mancato di essere un po’ più precisi in zona gol – sono state le sue parole – era una di quelle partite dove anche se giochi ancora 30 minuti non segni, ma siamo stati un po’ imprecisi. Loro hanno fatto la loro partita, si sono difesi bene», ha commentato ai microfoni Rai. «Ci è mancata solo un po’ di precisione. Se avessimo vinto sarebbe stato meglio – ha concluso -. Domenica sarà una partita importante, dobbiamo vincere».

