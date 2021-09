Afghanistan, il ministro Guerini: «Tra i profughi c’è il rischio di infiltrazioni terroristiche ma non possiamo rifiutarli»

Il rischio c’è. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha spiegato dopo la sua visita al Pentagono che fra i migliaia di profughi afgani che stanno arrivando in Occidente si potrebbero nascondere anche dei terroristi: «Questo problema richiede un’attenzione alta ma che non neghi la responsabilità dell’accoglienza». E ha aggiunto: «L’ Europa deve essere all’altezza dei suoi valori e fare la propria parte. L’Italia la sta facendo: ha accolto circa 5 mila profughi». Al Pentagono Guerini ha incontrato Lloyd Austin, il segretario della difesa degli Stati Uniti. Nel punto stampa con i giornalisti al termine del loro incontro ha specificato: «L’epilogo della missione in Afghanistan ha accelerato la riflessione su una revisione strategica della sicurezza sia in ambito Nato che Ue. Sono a favore di un rafforzamento della difesa europea con l’assunzione di responsabilità quando bisogna prendersele ma sempre sotto l’ombrello delle relazione transatlantiche della Nato».

