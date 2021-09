Coronavirus, 6.735 contagiati e 58 morti. Il tasso di positività è stabile al 2,3%

I dati arrivano a fronte di 296.394 nuovi tamponi, per un totale di 84.928.897 test

Il bollettino del 3 settembre

Sono 58 decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, 2 settembre, erano 62. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 129.410. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +6.735 positivi. Sono 137.025 gli attualmente positivi; mentre 4.559.970 sono i casi totali dall’inizio della pandemia.

La situazione negli ospedali

Sono 4.164 i ricoverati nei reparti di terapia ordinaria del Paese; invece in 556 sono ricoverati nelle terapie intensive; di questi, 42 hanno fatto il loro ingresso nell’ultima giornata. Il totale dei guariti e dei dimessi è di 4.293.535. In 132.305 sono in isolamento domiciliare.

Tamponi e tasso di positività

I dati arrivano a fronte di 296.394 nuovi tamponi, per un totale di 84.928.897 test effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il tasso di positività si attesta al 2,3%, come ieri.

Ieri e Oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: