Morto l’ambasciatore tedesco in Cina, in carica da pochi giorni: «Una morte improvvisa»

È morto a 54 anni l’ambasciatore tedesco in Cina, Jan Hecker, da pochi giorni arrivato a Pechino per prendere servizio nel suo ufficio. In una nota il ministero degli Esteri tedesco non ha precisato le circostanze in cui è avvenuto il decesso. «È con profonda tristezza e sgomento che abbiamo appreso della morte improvvisa dell’ambasciatore tedesco in Cina – scrive il ministero – I nostri pensieri in questo momento sono con la sua famiglia e le persone che gli erano vicina». Hecker si era insediato a Pechino ad agosto, dopo aver lavorato come consigliere per la politica estera della cancelliera Angela Merkel.

Foto in copertina: Jens Schicke / imago images

