Coronavirus, 4.720 nuovi contagi: il tasso di positività cala all’1,5% (ieri 2,5%). Sono 71 i decessi

I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 40. Gli attualmente positivi sono in tutto 133.787

Il bollettino del 7 settembre

Sono 4.720 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nella ultime 24 ore. Lo comunica il consueto Il bollettino nazionale diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute. Ieri, 6 settembre, l’aumento era stato di +3.977, mentre due giorni fa di +5.315. Gli attualmente positivi sono 133.787 (ieri 136.020). Per quanto riguarda i decessi, oggi ne sono stati comunicati 71. Ieri i morti erano stati 52, in crescita rispetto alle 49 vittime segnalate nel monitoraggio del 5 settembre. Il totale dei decessi sale a 129.638.

La situazione negli ospedali

Nell’ultima giornata si sono registrati 40 nuovi ingressi in terapia intensiva (ieri 32), per un totale di 563 posti letto occupati in area critica (ieri 570). Per quanto riguarda i ricoveri ordinari, oggi 7 settembre se ne contano 4.307 (ieri 4.302).

Tamponi e tasso di positività

Nell’ultima giornata sono stati analizzati 318.865 tamponi rapidi e antigenici (ieri 134.393). In tutto sono stati eseguiti 85.973.261 test fin dall’inizio del monitoraggio. Il tasso di positività oggi è al 1,5%: -1% rispetto a ieri, quando era dello 2,5%.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Elaborazioni grafiche: Vincenzo Monaco

Leggi anche: