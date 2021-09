L’avvocato di Scutellaro: «Si scusa, ha preso il Gratta e vinci senza sapere cosa stesse facendo» – Il video

«Lui si scusa, aveva perso ogni tipo di capacità mentale e di ragionamento». Così Vincenzo Strazzullo, il legale di Gaetano Scutellaro, l’uomo di 57 anni sposato con la titolare della tabaccheria di via Materdei a Napoli, che si è dato alla fuga con un Gratta e vinci da mezzo milione di euro vinto in realtà da una cliente di 69 anni. «Ha preso il biglietto senza sapere cosa stesse facendo. Senz’altro ha problemi di salute mentale che sto cercando di accertare acquisendo dei documenti», ha poi aggiunto il legale. Scutellaro è stato prima fermato dai carabinieri e ora si trova nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Le accuse contestate dalla procura di Napoli sono di furto ed estorsione. Quest’ultima accusa è nata dopo che il nipote della signora ha registrato una telefonata, nella quale il tabaccaio chiedeva all’anziana di ritirare la querela e di spartire la vincita.

