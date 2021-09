Coronavirus, 67 morti in un giorno. I nuovi casi sono 5.117: il tasso di positività sale all’1,7% (ieri 1,5%)

Stabili i nuovi ingressi giornalieri in terapia intensiva: +30. Diminuiscono le ospedalizzazioni sia nei reparti ordinari, sia in area critica

Il bollettino del 16 settembre

Secondo i dati di oggi, 16 settembre, contenuti nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, in Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 5.117 nuovi casi di Coronavirus (ieri 4.830) e 67 morti (ieri 73). Il numero delle persone attualmente positive al virus è pari a 116.342 (ieri 118.487). Da inizio emergenza, il numero totale di casi di contagio registrati si attesta a 4.623.155 unità, mentre i morti per Covid sono 130.167 da inizio pandemia.

I dati di oggi, 16 settembre 2021

La situazione negli ospedali

Sono 4.018 i pazienti ricoverati per Covid nei reparti in area non critica (ieri erano 4.128). Al contempo, a fronte di +30 nuovi ingressi giornalieri (ieri +32), il numero di pazienti ricoverati nelle aree intensive del paese è pari a 531 unità (ieri 540). Le persone attualmente positive al Sars-CoV-2 che si trovano in isolamento domiciliare sono 111.793 (ieri 113.819). Da inizio emergenza il numero di persone guarite dal Covid è di 4.376.646 unità: nelle ultime 24 ore il numero è aumentato grazie a 7.193 nuove guarigioni.

Tamponi e tasso di positività

I dati odierni arrivano a fronte di 306.267 test elaborati (ieri 317.666), per un totale di 88.516.407 test analizzati dalla fine di febbraio 2020. Il tasso di positività oggi si attesta al 1,7%, mentre ieri era all’1,5%.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: