Coronavirus, 4.830 contagi in un giorno: il tasso di positività sale all’1,5% (ieri 1,3%). 73 i decessi

Il bollettino del 15 settembre

Sono 73 le vittime legate al Coronavirus registrate oggi, 15 settembre, in Italia. A comunicarlo è il quotidiano bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Ieri i morti erano stati 72. Il numero dei decessi tracciati sin dall’inizio della pandemia sale a 130.100. I nuovi casi sono invece 4.830, per un totale di 118.487 persone attualmente positivi. Ieri, l’aumento dei casi era stato di 2.800.

La situazione negli ospedali

I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 32 (ieri 29). In tutto i posti letto occupati in area critica sono 540 (ieri 554). I ricoveri non gravi sono in totale 4.128 (ieri 4.165). In isolamento domiciliare si registrano 113.819 persone (ieri 117.621) mentre i dimessi e i guariti di oggi sono +8.606.

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 317.666 tamponi, a fronte dei 318.593 di ieri. Il totale dei test dall’inizio del monitoraggio è di 88.210.140 . Il tasso di positività oggi è dell’1,5%, ieri 1,3%.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

