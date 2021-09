Bassetti pubblica l’appello di un suo paziente No vax: «Il Covid non è uno scherzo. Tornassi indietro, mi vaccinerei subito» – Il video

«Non fate come me, io ho sbagliato tutto, ho sbagliato a non vaccinarmi». Le parole del paziente del direttore del reparto di Malattie infettive del San Martino di Genova

Un uomo di 48 anni ha condiviso un appello direttamente dal suo letto d’ospedale per raccontare quanto il Covid sia «bruttissimo»: «Non è uno scherzo», ha scandito. Il filmato è stato realizzato da Matteo Bassetti: il paziente è in cura al San Martino di Genova, dove lavora il direttore del Policlinico. «Ve lo dico dal profondo del cuore per quello che ho visto nella rianimazione: vaccinatevi», ha raccontato mentre faticava a respirare. L’uomo è stato intubato dopo aver contratto l’infezione: in passato si era rifiutato di vaccinarsi. «Non fate come me, io ho sbagliato tutto, ho sbagliato a non vaccinarmi. Se potessi tornare indietro mi vaccinerei subito», ha ripetuto. Bassetti ha spiegato che «piano piano recupererà e presto andrà a casa», ora «è negativo al virus. Spero che questo messaggio serva a tante persone, per convincerle dell’importanza di proteggersi», ha detto il medico.

