Milano, ubriaco sul monopattino si schianta sui binari del tram: un 24enne ricoverato in codice rosso

Ancora un incidente con un monopattino a Milano, dove un 24enne ubriaco è caduto questa notte procurandosi gravi ferite alla faccia. Erano quasi le 3 quando il ragazzo è caduto in piazza XXIV Maggio, nel cuore della movida milanese vicino i Navigli, andando a colpire una rotaia del tram. Il ragazzo ha colpito il cordolo di uno spartitraffico e si è schiantato con la faccia per terra. Soccorso dal 118, il 24enne è stato portato in codice rosso al Policlinico per un esteso truffa al volto e l’abuso di alcol.

Leggi anche: