Pulmino precipita dalla A15 sulla linea ferroviaria Bologna-Piacenza: morto un ragazzo

Tragico il bilancio di un incidente stradale verificatosi a Parma. Un giovane è morto mentre un altro è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente verificatosi sul raccordo dell’autostrada A15 nei pressi del comune di Fontevivo, in provincia di Parma. Stando alle prime risultanze investigative, i due erano con un uomo e una donna a bordo di un pulmino (per il trasporto di persone disabili) quando il mezzo è precipitato improvvisamente sulla linea ferroviaria Bologna-Piacenza urtando, tra l’altro, con un treno in transito. Non è precipitato, diversamente da quanto detto inizialmente, dal viadotto autostradale soprastante. Il conducente del mezzo, infatti, avrebbe perso il controllo in una curva, sarebbe andato dritto passando in mezzo a due piloni e così sarebbe finito sulle rotaie della linea ferroviaria. Anche gli altri due passeggeri (i due adulti) sono rimasti feriti. Nessun problema, invece, per chi si trovava sul treno regionale. Intanto la circolazione ferroviaria è stata sospesa. Sul posto stanno arrivando i soccorsi. Verrà riprogrammato il trasporto ferroviario di oggi 18 novembre mentre regolare risulta essere il traffico sulla rete dell’alta velocità.

Foto in copertina: VIGILI DEL FUOCO/TWITTER

