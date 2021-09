Sardegna, arrestato l’ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont

L’europarlamentare ed ex presidente della Generalitat della Catalogna, Carles Puigdemont, è stato arrestato dalla polizia in Sardegna. A riportare la notizia diversi media spagnoli, che citano il suo avvocato Gonzalo Boye e fonti del partito indipendentista catalano Junts per Catalunya. Puigdemont si trovava in Italia per partecipare al festival AdiFolk di Alghero. Lo scorso luglio, il Tribunale dell’Ue aveva confermato la revoca dell’immunità europarlamentare di cui godeva il leader indipendentista catalano. Al contempo, la Spagna aveva annunciato invece la sospensione del mandato d’arresto europeo nei suoi confronti, per cui l’ex presidente della Catalogna non poteva essere arrestato in nessuno stato dei paesi membri dell’Unione Europea. Ma così non è stato. Dopo l’arresto, il leader independentista catalano potrà fare dunque ricorso urgente al Tribunale dell’Ue contro l’Italia, al fine di ripristinare l’immunità.

Foto in copertina: EPA/STEPHANIE LECOCQ

