Il giudice ordina la scarcerazione di Puigdemont: «Ma non può lasciare la Sardegna»

La Corte d’Appello di Sassari ha disposto la scarcerazione senza misure cautelari di Carles Puigdemont. Secondo fonti giudiziarie, però, il leader indipendentista catalano, arrestato ieri ad Alghero, dovrà restare in Sardegna fino a quando la Corte europea non si sarà pronunciata sul caso. Resta ancora da stabilire se Puigdemont dovrà essere estradato o meno. Oggi il leader regionale catalano Pere Aragones aveva chiesto il «rilascio immediato» del suo predecessore. «Chiediamo l’immediato rilascio di Carles Puigdemont», aveva detto Aragones in conferenza stampa a Barcellona. Aragones ha anche annunciato che si recherà in Sardegna per «stare vicino» all’uomo che ha guidato il fallito tentativo di secessione della Catalogna dalla Spagna nell’ottobre 2017.

Il caso Puigdemont, dalla fuga in Belgio a oggi

L’arresto di Puigdemont ad Alghero è avvenuto sulla base di un mandato europeo emesso dalle autorità spagnole per reati contro l’ordine e la sicurezza pubblica nazionale. Il 30 ottobre 2017, per sfuggire all’arresto dopo che la Procura di Madrid aveva accusato di ribellione l’esecutivo catalano, Puigdemont si era recato a Bruxelles. Le autorità spagnole avevano emesso un mandato d’arresto europeo, poi ritirato dal Tribunale supremo. Un nuovo mandato era stato emesso a marzo 2018: fermato in Germania mentre cercava di tornare in Belgio dalla Finlandia, Puigdemont era stato rilasciato da Berlino, con il divieto di lasciare il Paese. Un tribunale tedesco, a luglio, aveva poi negato l’estradizione e ritirato le misure a carico di Puigdemont, permettendogli di tornare in Belgio. Dal 2019, Puigdemont è europarlamentare, ma la Spagna non ne riconosce l’immunità. A marzo di quest’anno, il Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell’immunità: quattro mesi più tardi, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto la richiesta di sospensione della revoca dell’immunità.

