Milano, la lotta per il clima occupa Piazza Affari. I manifestanti hanno piantato le tende davanti alla Borsa

Accampati con le tende davanti alla Borsa. Senza nessuna intenzione di andarsene. Le piattaforme Rise Up 4 Climate Justice e Climate Justice Platform hanno occupato con diverse tende piazza Affari a Milano. Nei post pubblicati sui loro canali si legge che questa azione nasce per manifestare contro «il sistema capitalista estrattivista che continua a speculare su corpi e territori de nostro pianeta». Non sarà una protesta infinita. Sulla pagina Facebook italiana di Rise Up 4 Climate Justice scrivono che continuerà fino al corteo studentesco di domani: «Gli ingressi della Borsa sono stati bloccati con catene e orsogrill (delle reti), e la piazza è stata invasa da tende. La nostra protesta continuerà fino a domani mattina quando inizierà il corteo studentesco». Le due sigle ambientaliste sono le stesse che questa mattina, fuori dall’evento Youth4Climate al Mico hanno avuto degli scontri con le Forze dell’Ordine.

