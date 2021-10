Sciopero per il clima, Greta Thunberg in piazza con gli attivisti a Milano – Foto e video

È cominciata a Milano la manifestazione “Student Strike for Future- Scendiamo in piazza” con Greta Thunberg e Vanessa Nakate“. L’appuntamento era alle 9.30 circa in piazza Cairoli a Milano. Non un venerdì qualsiasi ma un’occasione unica per far sentire la voce dei giovani preoccupati per i cambiamenti climatici e stanchi di guardare. Una manifestazione che arriva al termine dello Youth4Climate, un forum di giovani impegnati nella lotta al disastro ambientale che in questi giorni hanno discusso di progetti e idee in vista della Conferenza sul Clima delle Nazioni Unite prevista a Glasgow, in Scozia, nel mese di novembre. «Siamo la generazione senza futuro, che vive e vivrà sulla propria pelle gli effetti sempre più intensi della crisi climatica», scrivono su Facebook gli organizzatori del Fridays For Future. Quelle appena trascorse, tra l’altro, sono state giornate “calde”: alla plenaria dei giovani per il clima di Milano (che ha preceduto la PreCop26 in corso tutt’ora) ci sono state contestazioni e attivisti delusi e fortemente critici nei confronti della politica. Troppe parole, pochi fatti.

Il tuo browser non supporta il tag iframe



Video di Fabio Giuffrida per OPEN

Le immagini

Fabio Giuffrida per Open | Gli attivisti per il clima in piazza Cairoli, Milano, 1 ottobre 2021

Fabio Giuffrida per Open | Gli attivisti per il clima in piazza Cairoli, Milano, 1 ottobre 2021

Fabio Giuffrida per Open | Gli attivisti per il clima in piazza Cairoli, Milano, 1 ottobre 2021

Video e foto di Fabio Giuffrida per OPEN

Leggi anche: