PreCop26, Draghi contestato alla Youth4Climate. Tensioni a Milano tra manifestanti e forze dell’ordine – Il video

«Il popolo unito non sarà sconfitto». È il messaggio di uno dei cartelli con cui i manifestanti hanno interrotto il discorso di Mario Draghi alla conferenza organizzata a Milano, la Youth4Climate, in vista della PreCop26. Il gruppo di ragazzi del movimento internazionale Extincion Rebellion, che già ieri aveva occupato pacificamente le sedi di alcune testate nazionali in segno di protesta, ha organizzato il sit-in al Gate 2 di City Life, a pochi passi dal Mico dove si sta tenendo la seconda giornata del convegno. «È tempo di agire», hanno iniziato a scandire gli attivisti durante l’intervento del presidente del Consiglio, che dopo aver smesso di parlare ha ripreso il suo discorso al pubblico. Le contestazioni hanno avuto luogo anche fuori dal Mico, dove si sono verificate tensioni tra manifestanti e agenti di polizia in assetto antisommossa. L’accesso alla sala è stato bloccato ai manifestanti.

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev – Telegram/Destinazione Cop

