Clima, le voci dei giovani in piazza: «Siamo stanchi delle promesse, il nostro futuro è a rischio» – Il video

«I politici devono ascoltarci. Finora hanno solo fatto promesse, poi di concreto non c’è stato nulla. Ancora un bla, bla, bla, come ha detto Greta Thunberg». Sono migliaia i ragazzi scesi in strada, oggi 1 ottobre 2021, a Milano per manifestare, al termine dello Youth4Climate – forum di giovani impegnati nella lotta al disastro ambientale in vista della Conferenza delle Nazioni Unite a novembre in Scozia – contro il cambiamento climatico. «Vediamo il nostro futuro a rischio. Lo vediamo, ad esempio, con l’occupazione. Siamo costretti ad accettare lavori che non premiamo i nostri studi, i nostri sacrifici», ci spiegano. «Lo vediamo con gli episodi climatici estremi degli ultimi mesi». I giovani, che in questi giorni si sono confrontati a lungo fra di loro con idee e progetti ma anche con faccia a faccia con esponenti del governo italiano, chiedono un cambiamento «ora, non possiamo più aspettare»: «Abbiamo ereditato un mondo distrutto, adesso ci siamo rotti le palle». Hanno «ansia da cambiamento climatico» anche perché – aggiungono- «un cambiamento non si vede».

La manifestazione nel centro di Milano

La manifestazione ha attraversato il centro di Milano, non si sono registrati momenti di tensione. Tutto è filato liscio con un cordone a protezione di Greta Thunberg, vera star della protesta. L’attivista ha cantato Bella ciao a più riprese. Diversi, invece, i cori contro Mario Draghi e Roberto Cingolani: «Draghi voleva spacciarsi come un presidente del Consiglio “green” e, invece, pensa solo ai profitti e all’economia», tuonano. «Chi non salta Cingolani è, è», urlano poi altri ragazzi. Proteste, infine, sotto state organizzate a Piazza Affari e sotto il palazzo Unicredit.

Foto e video di Fabio Giuffrida per OPEN

