Greta Thunberg intona “Bella ciao” alla manifestazione per il clima di Milano – Il video

Questa mattina l’attivista Greta Thunberg, da sempre in prima linea nella lotta al disastro ambientale, si è lasciata andare, insieme ad altri attivisti, alla canzone “Bella ciao” che ha intonato, a più riprese e con grande forza, nel corso della manifestazione “Student Strike for Future – Scendiamo in piazza” cominciata alle 9.30 circa in piazza Cairoli a Milano. Thunberg è stata scortata per tutta la durata della protesta da decine di manifestanti. In questi giorni l’attivista si è confrontata anche con il governo italiano, Draghi e Cingolani in primis, in vista della Conferenza sul Clima delle Nazioni Unite che si terrà a novembre a Glasgow, in Scozia.

Foto e video di Fabio Giuffrida per OPEN

