Fratelli d’Italia, la Procura di Milano apre un’indagine per finanziamento illecito e riciclaggio

La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta con le ipotesi di finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio su Fratelli d’Italia dopo il lavoro giornalistico svolto da Fanpage. I pm puntano a far luce sulla vicenda al centro del servizio, relativa alla campagna elettorale del partito di Giorgia Meloni per le amministrative di Milano. Nell’inchiesta sono citate dall’europarlamentare Carlo Fidanza e da Roberto Jonghi Lavarini, soprannominato “Barone nero”, delle «lavatrici» per il «black» (cioè soldi in nero) e una serie di «imprenditori con il giro di nero». Nel servizio si parla anche dei legami con «un gruppo esoterico con massoni, ammiratori di Hitler ed ex militari».

Immagine di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Leggi anche: