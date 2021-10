Elezioni Comunali, affluenza alle 12 sotto il 14%: in calo rispetto alle precedenti Amministrative

È del 12,67 per cento l’affluenza ai seggi alle 12 per il primo giorno delle elezioni Comunali. Il dato diffuso dal Viminale non tiene conto però dei comuni in Friuli Venezia Giulia, il cui conteggio è gestito a livello regionale. Dalle 7 di oggi, 3 ottobre, si vota per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, oltre che per le suppletive della Camera al quartiere Primavalle di Roma e a Siena, e per la Regionali in Calabria. Gli elettori chiamati alle urne sono 12.147.040 distribuiti su 14.505 sezioni. I seggi saranno aperti oggi fino alle 23, e domani lunedì 4 ottobre dalle 7 fino alle 15. In linea con il calo nazionale le città più grandi chiamate al voto. A Torino ha votato finora il 9,6 per cento, rispetto al 14,06 del 2016, quando però si andò a votare in un solo giorno. A Milano il dato non va oltre l’11 per cento (10,97 per cento) rispetto al 15,56 per cento di cinque anni fa. A Napoli l’affluenza è del 10,18%, contro il 15,17 per cento della volta precedente. Con importante ritardo è poi arrivato il dato di Roma, dove ha votato l’11,83 per cento, contro il 14,12 di cinque anni prima. In lieve calo anche l’affluenza in Calabria, dove il dato dell’affluenza alle 12 è dal 6,7 per cento, mentre nel voto precedente era stato del 9,9 per cento. Il prossimo aggiornamento sul dato dell’affluenza è previsto alle 19.

Le principali città

I capoluoghi

Leggi anche: