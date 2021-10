Malore in un seggio in Calabria, lo scrutatore è positivo: sospeso lo spoglio delle schede

Uno scrutatore della sezione 10 di Castrolibero, nel Cosentino, si è sentito male e subito dopo è risultato positivo al Covid. Immediato l’intervento dei medici Usca dell’azienda sanitaria provinciale di Cosenza che sottoporranno a tampone tutti gli altri componenti del seggio per valutare poi se far proseguire lo spoglio delle schede per le elezioni regionali. Nel caso in cui venissero trovati altri positivi, bisognerà decidere se nominare una commissione supplente.

Foto in copertina di repertorio: ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

