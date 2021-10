Covid, Ema valuta il trattamento con gli anticorpi monoclonali per le forme non gravi. Il parere entro due mesi

C’è attesa per il parere degli scienziati dell’Agenzia europea del farmaco che hanno cominciato a valutare la domanda di autorizzazione alla vendita sul mercato degli anticorpi monoclonali Regkirona. Questo trattamento contro il Covid-19 è indicato negli adulti che non richiedono ossigeno supplementare e che sono a maggior rischio di progredire verso la forma grave della malattia. Stando a un comunicato diffuso dall’agenzia europea, il parere dovrebbe arrivare nel giro di un paio di mesi. Determinante sarà la solidità dei dati presentati, fa sapere l’Ema, e bisognerà anche capire se saranno poi necessarie ulteriori informazioni per supportare la valutazione finale di questo trattamento a base di anticorpi monoclonali. È atteso invece nelle prossime ore un altro parere dell’Ema, quello relativo alla possibilità di allargare la platea dei destinatari della terza dose del vaccino anti-Covid. Nella serata di ieri il commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha fatto appunto sapere di essere in attesa della valutazione degli scienziati e – ospite di Che tempo che fa – ha dichiarato che in caso di parere positivo dell’Agenzia europea del farmaco tutto è pronto per proseguire nella campagna vaccinale. «Noi aspettiamo il 4 ottobre e poi daremo indicazioni – ha detto ieri Figliuolo – le dosi ci sono e andremo spediti».

Leggi anche: