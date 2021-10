Elezioni Comunali, l’affluenza definitiva quasi al 60%. Resta il calo rispetto a cinque anni fa

Si conferma bassa l’affluenza per le elezioni Comunali del 3 e 4 ottobre che si attesta a seggi chiusi al 60,15 per cento. Nel 2016, quando il voto si è svolto in un solo giorno, i votanti sono stati il 66,02 per cento. Il trend in calo nei 1.153 comuni chiamati al voto era emerso già alla chiusura della prima giornata di voto, con i votanti a livello nazionale che avevano superato il 42 per cento. In questa tornata, gli elettori chiamati alle urne erano 12.147.040 distribuiti su 14.505 sezioni.

