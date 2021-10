Prime proiezioni, Sala sfiora il 60% dei consensi

Se gli exit poll davano una riconferma, di misura, del sindaco uscente di Milano al primo turno, nelle prime proiezioni di Swg per La7 Beppe Sala tracima la soglia del 50% delle preferenze. Secondo l’istituto di sondaggi, il consenso del candidato del centrosinistra – considerata una copertura del 2% dell’elettorato – si aggira in una forchetta che va dal 56,2% al 60,2%. Per il rivale di centrodestra, il pediatra Luca Bernardo, il numero di preferenze viaggia dal 26,2% al 31,2%.

Copertura più alta – del 5% – a Trieste. Qui il centrodestra, che sperava nella vittoria al primo turno di Roberto Dipiazza, deve assistere a una frenata dei consensi per il già tre volte sindaco del capoluogo friulano. Le preferenze per lui, secondo la prima proiezione Swg, vanno dal 42,4% al 46,4%. Staccato il candidato del centrosinistra, Francesco Russo, i cui voti si muovono tra il 30,1% e il 34,1%.

Exit poll, Manfredi sul filo della vittoria al primo turno a Napoli

I primi exit poll che arrivano da Napoli sorridono all’alleanza tra Partito democratico e Movimento 5 stelle. È stata la scommessa della segreteria di Enrico Letta, insediatosi al Nazareno lo scorso Marzo, e di Giuseppe Conte, scelto come presidente dei grillini ad agosto. Il nome individuato per rinsaldare l’embrione del «campo largo del centrosinistra» è quello dell’ex ministro dell’Università, Gaetano Manfredi. Le tendenze dei maggiori istituti di sondaggi lo danno sul filo del 50% per la vittoria di Palazzo San Giacomo. Doppiato il candidato del centrodestra, il magistrato antimafia Catello Maresca, la cui partecipazione alla tornata elettorale è stata compromessa dall’esclusione di quattro liste a suo supporto. Il già due volte sindaco di Napoli, Antonio Bassolino, non dovrebbe andare oltre il 15% delle preferenze.

A Milano, intanto, si registra un dato dell’affluenza incredibilmente basso: meno di un meneghino su due è andato alle urne per esprimere il proprio voto alle amministrative. Alla chiusura dei seggi, avrebbe votato il 47,6% contro il 54,6% del 2016, quando si votò in un solo giorno. Nel 2011, l’affluenza era stata molto più alta, il 67,5%.

Exti poll, le prime sorprese dalle grandi città del Nord

Qualcuno scommetteva già da settimane sulla riconferma di Beppe Sala a Palazzo Marino. Complice lo scandalo dei presunti finanziamenti illeciti a Fratelli d’Italia, Luca Bernardo, candidato del centrodestra, non sarebbe riuscito a scalfire il consenso del sindaco uscente. Tutti gli exit poll – Mediaset, Sky, Rai e La7 – lo danno oltre il 50%. Un ribaltamento delle attese della vigilia di queste elezioni comunali, tuttavia, è arrivato da Torino: qui le tendenze di voto danno in vantaggio il candidato del centrosinistra, Stefano Lo Russo, primo nella corsa per il ballottaggio contro Paolo Damilano. Distante, invece, la candidata dei 5 stelle Valentina Sganga, consigliera comunale e attuale capogruppo dei grillini in Sala Rossa. Nella partita più aperta di tutte, quella per il Campidoglio, è testa a testa tra Enrico Michetti, del centrodestra, e Roberto Gualtieri: secondo i primi exit poll, sarebbero fuori dalla lotta per il secondo turno la sindaca uscente Virginia Raggi e il leader di Azione Carlo Calenda.

Vittoria certa a Bologna per Lepore

Il trend dell’affluenza, in discesa, aggiunge una dose di imprevedibilità negli esiti del voto, soprattutto nelle grandi città: solo a Bologna, il candidato del centrosinistra Matteo Lepore, assessore alla Cultura nella scorsa giunta, dovrebbe riuscire a conquistare lo scranno di primo cittadino senza aspettare al ballottaggio. Dalla Campania, intanto, sono arrivate segnalazioni di irregolarità nelle procedure di voto: in provincia di Napoli, la mattina del 4 ottobre, un 19enne e un 42enne sono stati traditi dal click della fotocamera mentre immortalavano la propria scheda. Sono stati denunciati dai Carabinieri presenti al seggio e dovranno così rispondere di violazione della legge che assicura la segretezza dell’espressione del voto. Casi analoghi in provincia di Benevento, Caserta e a Napoli città. Le disfunzioni della macchina organizzativa romana, il maltempo in Liguria e le violenze ai danni di alcuni candidati del Movimento 5 stelle, poi, hanno aggiunto ulteriori elementi di tensione alla tornata elettorale.

