Maltempo Liguria, l’esondazione del fiume Letimbro a Savona – Il video

A causa della forte perturbazione che sta interessando la Liguria sono segnalati disagi a Savona dove è in vigore l’allerta meteo arancione per temporali fino alle 14 quando scatterà l’allerta rossa per precipitazioni diffuse e persistenti. Si sono verificati, in particolare, alcuni allagamenti di sedi stradali, il Letimbro è esondato. In questo video pubblicato da Limet – Centro Meteo Liguria si mostra la situazione del Santuario di Savona, dove le strade sono completamente allagate a causa dell’esondazione del fiume. Nelle zone di Pontivrea è stata segnalata l’esondazione in alcuni punti del torrente Erro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Nell’imperiese, inoltre, è stato chiuso dal Comune di Camporosso il centro vaccinale di Asl1 del PalaBigauda, dove vengono effettuate le vaccinazioni anti Covid 19. «Diverse strade risultano allagate, sul posto volontari e vigili del fuoco sono già in azione», fa sapere il governatore Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

«Le prossime ore saranno molto delicate, è previsto un ulteriore peggioramento su Savona e Genova, che dalle 14 passeranno in allerta rossa- ricorda Toti- evitate tutti glispostamenti non necessari, massima prudenza». Lo stesso Toti ieri, in vista del peggioramento meteo, aveva invitato i cittadini interessati a recarsi alle urne prima della pausa notturna. Intanto a causa delle forti piogge l’autostrada A6 Torino-Savona dalle 9,30 è chiusa in direzione Liguria, tra Ceva (Cuneo) e Savona, fino al bivio con l’A10 Genova Ventimiglia. Lo stop al traffico è stato deciso in via precauzionale dalla società per le “condizioni meteo avverse”: al confine tra Piemonte e Liguria piove da molte ore.

