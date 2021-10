Puigdemont per ora non sarà estradato: la decisione dei giudici di Sassari

Non sarà estradato per ora l’ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont. La Corte d’appello di Sassari ha accolto la richiesta del procuratore generale, Gabriella Pintus, d’accordo con l’avvocato difensore del leader indipendentista catalano. I giudici hanno deciso di attendere che finisca il procedimento già in corso a carico di Puigdemont relativo all’immunità, revocata dal Parlamento europeo, e alla questione pregiudiziale al vaglio della Corte di Giustizia europea. «Sono molto contento» ha detto Puigdemont all’uscita dalla Corte d’appello dove è stato accolto da abbracci e cori degli indipendentisti sardi, corsi e baschi che lo attendevano all’esterno. «Riteniamo di aver ottenuto un risultato assolutamente positivo – ha detto l’avvocato Agostinangelo Marras – la Corte ha accolto le conclusioni che sono state formulate dal pg e da me».

