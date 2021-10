Covid, il report dell’Iss: nessuna riduzione dell’efficacia dei vaccini dopo 7 mesi

A sette mesi dalla vaccinazione non si registra alcuna riduzione dell’efficacia dei vaccini Covid-19 a mRna nella popolazione generale. A stabilirlo è un report curato dal gruppo di lavoro dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute, che ha esaminato i dati di più di 29 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino a mRna, quindi Pfizer e Moderna. L’efficacia rimane dunque dell’89 per cento. La protezione resta eleva anche contro ricoveri e decessi: si parla rispettivamente del 96 e 99 per cento, a sei mesi dalla seconda dose. Si osserva, infine, una lieve diminuzione nella protezione dall’infezione in alcuni gruppi come gli immunocompromessi e i pazienti con patologie.

Foto in copertina: ANSA/JESSICA PASQUALON

