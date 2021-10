Draghi: «Con i No vax e dubbiosi i politici siano chiari: i vaccini sono sicuri, salvano vite» – Il video

La chiarezza sui vaccini anti Covid dovrebbe arrivare anche dai politici che siedono in Parlamento. Al summit dei presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20 al Senato, Mario Draghi torna a ribadire quanto i parlamentari: «possano fare molto» per aiutare i governi a combattere la disinformazione sulla vaccinazione: «Il messaggio ai nostri concittadini – ha detto il premier italiano – deve essere molto chiaro: i vaccini sono sicuri, i vaccini salvano vite». Un messaggio rivolto soprattutto a quella: «minoranza di nostri concittadini che rifiuta di vaccinarsi, o esita a farlo. Questo comportamento – ha aggiunto – è spesso dovuto alla paura che i vaccini non siano sicuri o efficaci, nonostante l’evidenza scientifica dimostri il contrario».

Leggi anche: