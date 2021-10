Coronavirus, 1.516 casi in un giorno, ma i morti sono ancora 34. Tasso di positività sale all’1,3%

Crescono i ricoveri sia in area non critica sia in terapia intensiva. 2.184 persone guarite nelle ultime 24 ore

Il bollettino dell’11 ottobre 2021

Sono 1.516 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il numero dei nuovi contagi è in flessione rispetto a ieri, quando i casi rilevati sono stati 2.278. I decessi per Covid nelle ultime 24 ore sono stati invece 34 (ieri 27). Le persone attualmente positive al virus sono 84.106 (ieri 84.808). Il numero totale di casi registrati in Italia da inizio emergenza sale a quota 4.701.832 unità, mentre le persone decedute a causa del Covid sono 131.335.

La situazione negli ospedali italiani

Guardando alla situazione ospedaliera, le persone attualmente ricoverate in area non critica con sintomi correlati al Covid sono 2.688 (ieri 2.651). Inoltre, a fronte di 18 nuovi ingressi giornalieri (ieri 13), i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono oggi 374 (ieri erano 364). Le persone positive al SARS-CoV-2 che si trovano in isolamento domiciliare sono attualmente 81.044 (ieri 81.793). I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 2.184, per un totale di 4.486.391 guarigioni da inizio pandemia.

Tamponi e tasso di positività

I dati di oggi, 11 ottobre, arrivano a fronte di 114.776 tamponi eseguiti (ieri 270.044), per un totale di 95.445.947 test elaborati da inizio emergenza. Il tasso di positività odierno si attesta al 1,3%, in crescita rispetto a 24 ore fa, quando era all’0,8%.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: