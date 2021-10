Dora Lagreca: il mistero della ragazza caduta dalla finestra della casa del fidanzato a Potenza

Dora Lagreca, 29 anni, assistente scolastica, è morta dopo un volo dal quarto piano dalla sua casa a Potenza, dove viveva da tempo. Sulla dinamica della morte sono scattate le indagini: le ipotesi sembrano ancora tutte aperte, dal suicidio all’incidente domestico al femminicidio. Prima della caduta una lite, raccontata dallo stesso fidanzato, non indagato, agli inquirenti. «Un alterco a dir poco acceso che sarebbe culminato con la corsa di lei verso la bassa ringhiera del terrazzino della mansarda e il suo tentativo di afferrarla prima che fosse troppo tardi. Sforzo vano. Dora è caduta giù, nel silenzio della notte, ha colpito un’antenna parabolica, e poi si è schiantata sull’erba umida». Intorno alle due di notte la segnalazione al 112 di una donna ferita in strada, in via Di Giura, la corsa al vicino ospedale San Carlo e la morte, due ore dopo, a causa di quel volo da 15 metri di altezza. L’autopsia è attesa per domani.

L’ipotesi femminicidio

La 30enne, originaria di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, si trovava a casa con il compagno. I due non vivevano insieme: lei avrebbe un altro appartamento vicino alla scuola dove lavorava. Con lui aveva trascorso la serata: in modo tranquillo, come raccontano le stories su Instagram della coppia. Con gli amici, in intimità. Il fidanzato di Dora è stato sentito per cinque ore dai carabinieri diretti dal capitano Alberto Calabria. La pista dell’omicidio resta marginale, scrive Il Mattino. Ma anche quella del suicidio appare improbabile, ascoltando le testimonianze delle persone del suo paese d’origine ma anche dell’adottiva Potenza, che descrivono la donna come piena di vita. Il sindaco di Montesano Giuseppe Rinaldi parla di lei come di un «fiore delicato, profumato, bello, fiore di valore, pieno di affetto, simpatia e voglia di vivere, fiore pregiato, educato, libero. Questo fiore era la nostra giovane Dora, troppo presto recisa dalla vita, in maniera così tragica. Un dolore acuto, grave, forte in questo momento sta attraversando la nostra comunità… diversi giovani fiori stanno volando, nelle ultime settimane, troppo presto in cielo. Sulle indagini vige il massimo riserbo e si aspettano ora nuovi riscontri».

