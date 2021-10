Banksy strappa un altro record: l’opera “semidistrutta” Love is in the Bin battuto all’asta per 22 milioni di euro

È stato venduto all’asta per la cifra record di circa 22 milioni di euro Love is in the Bin di Banksy. L’opera è il risultato dell’autodistruzione di un altro lavoro dello street artist di Bristol, Girl with Balloon, realizzato nel 2006. Quest’ultimo quadro, nel 2018, dopo essere stato battuto all’asta per circa 1,3 milioni di euro, si autodistrusse a metà attraverso un trituracarte inserito da Banksy stesso nella cornice dell’opera, e attivato al momento dell’assegnazione dell’opera al nuovo acquirente. Alex Branczik, il capo del dipartimento di Arte moderna e contemporanea di Sotheby’s, ha descritto Love is in the bin come «l’opera ultima di Banksy e una vera icona di storia dell’arte recente, nata come l’avvenimento artistico più spettacolare del 21esimo secolo».

foto in copertina: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

