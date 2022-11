Banksy in Ucraina? Spuntano due opere contro Putin vicino Kiev – Le foto

Il fotografo Ed Ram ha diffuso diverse immagini della città parzialmente distrutta di Borodyanka, in Ucraina. Tra queste ne appaiono due che ritraggono dei graffiti che sembrerebbero portare a Banksy. La prima rappresenta un bimbo judoka che stende a tappeto un uomo adulto, con un richiamo al presidente russo Vladimir Putin, sospeso da presidente onorario della federazione internazionale di Judo a seguito dell’invasione militare in Ucraina. La seconda ritrae due bimbi dipinti su alcuni blocchi di marmo che sembrano giocare su un’altalena che nella realtà è un cavallo di frisia, ostacolo difensivo per impedire l’avanzata del nemico. «Qualcuno sa se è un #Banksy?», chiede sui suoi account social il fotografo. «Ancora nessuna rivendicazione, ma pochi dubbi che sia lui», replica Stefano Antonelli che – assieme a Gianluca Marziani – ha curato diverse mostre importanti del misterioso artista. «Sembrerebbe proprio che l’artista britannico si sia recato nella zona di guerra per realizzare i due lavori in foto nella città di Borodjanka, Oblast di Kiev», scrive Atonelli su Facebook. «Banksy – conclude- riappare dopo un anno e undici mesi di silenzio che aveva alimentato varie speculazioni. È plausibile che ne spuntino fuori altri nei prossimi giorni».

FACEBOOK / Ed Ram | Graffito a Borodyanka, Ucraina, 10 novembre 2022

FACEBOOK / Ed Ram | Graffito a Borodyanka, Ucraina, 10 novembre 2022

