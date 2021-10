Prima udienza sul caso Regeni. Il pm attacca: «Gli imputati vogliono fuggire dal processo»

Si è tenuta oggi, 14 ottobre, la prima udienza del processo a carico di quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore Giulio Regeni nel febbraio del 2016. In aula, davanti alla terza corte d’assise, anche i genitori di Regeni e la sorella, Paola, Claudio e Irene, già costituite parte civile. Presenti anche gli avvocati dello Stato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, che hanno depositato istanza di costituzione di parte lesa. A processo ci sono il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Le accuse sono, a seconda delle posizioni, di concorso in sequestro di persona pluriaggravato, concorso in lesioni personali aggravate e concorso in omicidio aggravato.

Il procuratore: «L’Egitto non ha mai risposto sulle assenze degli imputati»

Commentando l’assenza in aula dei quattro 007 imputati, il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco nel corso del suo intervento ha parlato di «una azione complessiva dei quattro imputati, e alcuni loro colleghi, compiuta dal 2016 e durata fino a poco fa, per bloccare, rallentare le indagini ed evitare che il processo avesse luogo in Italia. Da parte loro per 5 anni c’è stata una volontaria sottrazione, vogliono fuggire dal processo. Sono finti inconsapevoli». Secondo Colaiocco, ci sono «almeno» 13 elementi che dal 2016 a oggi fanno emergere che gli agenti si sono volontariamente sottratti al processo. «L’Egitto non ha mai risposto sulle assenze», ha detto. «Abbiamo fatto quanto umanamente possibile per fare questo processo, e sono convinto che oggi i 4 imputati sappiano che qui si sta celebrando la prima udienza».

