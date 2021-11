Berlino, diplomatico russo trovato morto davanti all’ambasciata. I servizi segreti: «Era una spia»

Un diplomatico russo è trovato morto sulla via di ingresso dell’ambasciata russa in Germania lo scorso 19 ottobre. A dare la notizia il settimanale tedesco der Spiegel, in un’anticipazione del numero in edicola questo weekend. L’uomo, di 35 anni, sarebbe precipitato da un piano alto dell’ambasciata, per ragioni «sconosciute» secondo quanto riferiscono fonti della sicurezza tedesca. «Un tragico incidente», dice l’ambasciata, in cui il diplomatico lavorava come segretario dell’ambasciatore dall’estate del 2019. Secondo i servizi segreti tedeschi, l’uomo, in realtà, sarebbe stato un agente dell’intelligence russa dell’Fsb.

Foto in copertina: L’ambasciata russa a Berlino

