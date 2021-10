Bologna, la studentessa senza Green pass torna in aula: «Violate la Costituzione». Gli studenti chiamano la polizia

La studentessa dell’Università di Bologna No Green pass che nei giorni scorsi non ha abbandonato l’aula, causando l’interruzione della lezione di Psicologia cognitiva, oggi è tornata nelle aule dell’ateneo bolognese per denunciare gli insulti e le minacce subite dopo che il video di un suo intervento in piazza contro la certificazione verde Covid è diventato virale nei giorni scorsi. Questa volta, la studentessa del gruppo “Studenti Unibo contro il Green pass” si è presentata accompagnata da una ventina di altri universitari, tutti contrari all’obbligo di Green pass negli atenei italiani. A riportarlo è Repubblica Bologna. Durante la lezione, la studentessa ha interrotto nuovamente la lezione di Psicologia cognitiva, accusando i professori di «violazione della Costituzione». Gli studenti del corso hanno chiamato la polizia per farla allontanare e riprendere la lezione. La docente titolare del corso, Luisa Lugli, nei giorni scorsi aveva riferito che contro la giovane studentessa, in aula, non c’era stato «nessun insulto e nessuna aggressione», e che «era la prima volta che si presentava a lezione».

La difesa della madre

A prendere le difese della giovane si è unita anche la madre della studentessa, che all’Ansa ha spiegato che «Silvia si è sentita braccata in aula e ora è insultata via social». La madre della giovane ha raccontato che la figlia è stata vittima di «aggressioni violente e inaspettate ricevute dai compagni di scuola e sui social» ed è «molto provata». «Si è sentita braccata – ha aggiunto la madre dell’universitaria bolognese -. La professoressa le ha puntato il dito contro e adesso sui social si è scatenato il finimondo. Per noi questi controlli sono anticostituzionali e così la pensano gli studenti del gruppo di cui fa parte».

