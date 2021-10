Ballottaggi, bassa affluenza anche al secondo turno: alle 12 solo il 9,73%. A Torino l’8,5%, a Roma il 9,36%

Scarsa affluenza ai seggi per il secondo turno delle elezioni Comunali. In particolare a Torino, dove gli elettori che sono andati a votare alle 12 di domenica 17 ottobre è stato appena dell’8,58 per cento. Un dato in calo rispetto al primo turno, quando la già bassa affluenza aveva registrato il 9,62 per cento. Alla stessa ora nel 2016, quando si è votato in un solo giorno, a Torino c’era stato il 14,8 per cento di affluenza, in aumento dello 0,7 per cento rispetto al primo turno. Bassa partecipazione per il momento anche a Roma, dove ha votato il 9,36 per cento, 2,5 punti percentuali circa in meno rispetto al primo turno. Cinque anni fa, nella Capitale, alle ore 12 il dato dell’affluenza era pari al 13,3 per cento. Il terzo capoluogo di regione al voto, Trieste, fa registrare un’affluenza dell’11 per cento, identica a quella del primo turno.

Il calo è evidente a Cosenza, dove ha votato finora solo l’8,9 per cento, cioè il 5 per cento in meno rispetto alla stessa ora al primo turno. A livello nazionale, l’affluenza registrata dal Viminale alle ore 12 è pari al 9,73 per cento: al primo turno di queste elezioni comunali, alla stessa ora, il dato si attestava al 12,8 per cento. Sono 65 i comuni chiamati al voto per i ballottaggi dalle 7 di domenica 17 ottobre alle 15 di lunedì 16. Tra questi sono 10 i capoluoghi: Roma, Torino, Trieste, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Coinvolti circa 5 milioni di elettori.

