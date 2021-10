Ballottaggi, gli exit-poll: Gualtieri sicurissimo a Roma, Lo Russo in vantaggio a Torino. A Trieste partita aperta. Affluenza al 48,9%

Ore 15, urne chiuse. Nell’ultima giornata utile per eleggere il sindaco delle 65 città con più di 15 mila abitanti (tra cui 10 capoluoghi di provincia) che non hanno risolto la sfida al primo turno si è registrato un ulteriore calo dell’affluenza. A seggi chiusi, con circa 5 milioni di elettori coinvolti, l’affluenza al secondo turno delle elezioni comunali si attesta al 48,9 per cento (dati provvisori). Una disaffezione di cui dovranno tenere conto comunque tutte amministrazioni elette. Occhi puntati per il futuro sindaco di Roma, Torino e Trieste (al voto tra le proteste dei No Green pass).

Il dato dell’affluenza

Alla chiusura dei seggi per i ballottaggi, quando sono noti i dati relativi a 31 comuni sui 63 raccolti dal Viminale, l’affluenza alle urne alle ore 15 di oggi va attestandosi al 48,95%. Al primo turno alla stessa ora era stata del 58,35%. Dunque è di ben dieci punti percentuali il calo di affluenza e la disaffezione alle urne che si era già registrata in maniera forte quindici giorni fa, al primo turno.

Prima proiezione

La prima proiezione vede Roberto Gualtieri in netto vantaggio su Enrico Michetti. In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato del centrosinistra raggiunge una forchetta tra il 59 e il 63 per cento mentre quello del centrodestra è tra il 37 e il 41. A Torino, Stefano Lo Russo (centrosinistra) raggiunge una forchetta tra il 56 e il 60 per cento mentre Paolo Damilano (centrodestra) si attesta tra il 40 e il 44. A Trieste, Roberto Dipiazza (centrodestra) e Francesco Russo (centrosinistra) si attestano entrambi tra il 48 e il 52 per cento.

Gualtieri al comitato elettorale per lo spoglio

Roberto Gualtieri, candidato a sindaco della Capitale per il centrosinistra, è arrivato nella sede del suo comitato elettorale a Portonaccio per seguire lo spoglio del ballottaggio. Al primo turno, due settimane fa, ottenne il 27,03 per cento. Se la gioca con il candidato del centrodestra Enrico Michetti (30,15 per cento al primo turno). Il calo dell’affluenza potrebbe aver favorito Gualtieri.

