Fondazione Open, la procura chiude le indagini: nell’inchiesta anche Renzi, Boschi e Lotti

I pm fiorentini hanno concluso le indagini su Open, la fondazione mediante la quale è stata finanziata l’ascesa di Matteo Renzi prima a sindaco di Firenze e poi a presidente del Consiglio. Le indagini della Procura si chiudono con l’iscrizione nel registro degli indagati di undici persone e di quattro società. Tra loro compaiono anche Matteo Renzi, Luca Lotti e Maria Elena Boschi. Secondo l’accusa, tra il 2014 e il 2018, i tre avrebbero ricevuto dalla Fondazione Open più di 3 milioni e mezzo di euro per la loro attività politica, da investire dunque nella corrente renziana. Un movimento di denaro che è in violazione con la normativa sul finanziamento ai partiti. Per finanziamento illecito sono anche indagati l’ex presidente della Fondazione Open, Alberto Bianchi e Marco Carrai, componente del consiglio direttivo della “cassaforte” Open, così come riportato dal Corriere. Nel frattempo si ripete per la terza volta il sequestro dei documenti di Marco Carrai, eseguito nel novembre 2019, questa volta portato a termine dal tribunale del Riesame di Firenze.

Leggi anche: